Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
1 пфенниг 1829 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,26 - 1,4 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIX
- Номинал1 пфенниг
- Год1829
- ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1829 года. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 1587 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы