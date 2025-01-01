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Генрих XIX
1 пфенниг
Медные монеты 1 пфенниг Генриха XIX - Рейсс-Грейц
1 пфенниг 1817-1832
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1817
0
0
1819
0
0
1820
0
1
1821
0
0
1822
0
1
1823
0
0
1824
0
2
1825
0
0
1826
0
0
1827
0
2
1828
0
0
1829
0
1
1830
0
2
1831
L
0
4
1832
L
0
2
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