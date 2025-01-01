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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Медные монеты 1 пфенниг Генриха XIX - Рейсс-Грейц

type-coin
type-coin

1 пфенниг 1817-1832

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1817001819001820011821001822011823001824021825001826001827021828001829011830021831L041832L02
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