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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

1 пфенниг 1831 года L (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1831 года L - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIXРеверс монеты - 1 пфенниг 1831 года L - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIX

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,26 - 1,4 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIX
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1831
  • ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1831 года со знаком L. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 2076 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 170 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1831 L на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1831 L на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1831 L на аукционе Reinhard Fischer - 25 мая 2013
ПродавецReinhard Fischer
Дата25 мая 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1831 L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

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