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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

1 пфенниг 1832 года L (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1832 года L - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIXРеверс монеты - 1 пфенниг 1832 года L - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIX

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,26 - 1,4 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIX
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1832
  • ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1832 года со знаком L. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 1088 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 64 EUR. Торги состоялись 9 июня 2019.

Сохранность
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1832 L на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьVF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1832 L на аукционе WAG - 9 июня 2019
ПродавецWAG
Дата9 июня 2019
СохранностьXF
Цена
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