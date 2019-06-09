Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
1 пфенниг 1832 года L (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1832 года со знаком L. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 1088 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 64 EUR. Торги состоялись 9 июня 2019.
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