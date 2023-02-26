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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

1 пфенниг 1827 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1827 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIXРеверс монеты - 1 пфенниг 1827 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIX

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,26 - 1,4 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIX
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1827
  • ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1827 года. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 5298 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 45 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1827 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1827 на аукционе WAG - 7 ноября 2021
ПродавецWAG
Дата7 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
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