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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

1 пфенниг 1830 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1830 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIXРеверс монеты - 1 пфенниг 1830 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIX

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,26 - 1,4 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIX
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1830
  • ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1830 года. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 5300 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 27 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1830 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1830 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR

Где продать?

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