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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

1 пфенниг 1820 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1820 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIXРеверс монеты - 1 пфенниг 1820 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIX

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,26 - 1,4 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIX
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1820
  • ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1820 года. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 6653 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1820 на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьVF
Цена
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