Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
3 пфеннига 1832 года L (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,58 - 5,27 гр
- Диаметр23,2 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIX
- Номинал3 пфеннига
- Год1832
- ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1832 года со знаком L. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 1447 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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