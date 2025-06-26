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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

3 пфеннига 1832 года L (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1832 года L - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIXРеверс монеты - 3 пфеннига 1832 года L - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIX

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,58 - 5,27 гр
  • Диаметр23,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIX
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1832
  • ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1832 года со знаком L. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 1447 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1832 L на аукционе Rio de la Plata - 13 июня 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата13 июня 2025
СохранностьVF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1832 L на аукционе WCN - 20 июля 2023
ПродавецWCN
Дата20 июля 2023
СохранностьXF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1832 L на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1832 L на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1832 L на аукционе WAG - 9 апреля 2017
ПродавецWAG
Дата9 апреля 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1832 L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1832 L на аукционе Russiancoin - 26 июня 2025
ПродавецRussiancoin
Дата26 июня 2025
СохранностьНет оценки
К аукциону

Где продать?

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