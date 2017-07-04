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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

3 пфеннига 1826 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1826 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIXРеверс монеты - 3 пфеннига 1826 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIX

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,58 - 5,27 гр
  • Диаметр23,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIX
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1826
  • ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1826 года. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 6656 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1826 на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьXF
Цена
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