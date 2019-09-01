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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

3 пфеннига 1833 года L (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1833 года L - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIXРеверс монеты - 3 пфеннига 1833 года L - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIX

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,58 - 5,27 гр
  • Диаметр23,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIX
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1833
  • ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1833 года со знаком L. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 960 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 135 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1833 L на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1833 L на аукционе Höhn - 20 января 2019
ПродавецHöhn
Дата20 января 2019
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1833 L на аукционе WAG - 4 ноября 2018
ПродавецWAG
Дата4 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1833 L на аукционе VL Nummus - 11 марта 2018
ПродавецVL Nummus
Дата11 марта 2018
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1833 L на аукционе VL Nummus - 5 ноября 2017
ПродавецVL Nummus
Дата5 ноября 2017
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1833 L на аукционе VL Nummus - 30 октября 2016
ПродавецVL Nummus
Дата30 октября 2016
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1833 L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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