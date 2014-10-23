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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

3 пфеннига 1827 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1827 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIXРеверс монеты - 3 пфеннига 1827 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIX

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,58 - 5,27 гр
  • Диаметр23,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIX
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1827
  • ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1827 года. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 3075 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

Сохранность
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1827 на аукционе WAG - 10 декабря 2023
ПродавецWAG
Дата10 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1827 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1827 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1827 на аукционе Denga1700 - 5 октября 2021
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1827 на аукционе Denga1700 - 5 октября 2021
ПродавецDenga1700
Дата5 октября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1827 на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1827 на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1827 на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1827 на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьXF
Цена
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