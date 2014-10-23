Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
3 пфеннига 1827 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,58 - 5,27 гр
- Диаметр23,2 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIX
- Номинал3 пфеннига
- Год1827
- ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1827 года. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 3075 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.
Сохранность
Где продать?
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