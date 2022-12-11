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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

3 пфеннига 1831 года L (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1831 года L - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIXРеверс монеты - 3 пфеннига 1831 года L - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIX

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,58 - 5,27 гр
  • Диаметр23,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIX
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1831
  • ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1831 года со знаком L. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 1162 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 330 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1831 L на аукционе WDA - MiM - 28 ноября 2024
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1831 L на аукционе WDA - MiM - 28 ноября 2024
ПродавецWDA - MiM
Дата28 ноября 2024
СохранностьAU55 BN NGC
Цена
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1831 L на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1831 L на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
ПродавецWójcicki
Дата7 октября 2023
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1831 L на аукционе WAG - 11 декабря 2022
ПродавецWAG
Дата11 декабря 2022
СохранностьUNC
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1831 L на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1831 L на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1831 L на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2021
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1831 L на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2021
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата29 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1831 L на аукционе WAG - 14 марта 2021
ПродавецWAG
Дата14 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1831 L на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1831 L на аукционе WAG - 9 июня 2019
ПродавецWAG
Дата9 июня 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1831 L на аукционе Höhn - 20 января 2019
ПродавецHöhn
Дата20 января 2019
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1831 L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1831 L на аукционе Höhn - 14 апреля 2018
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2018
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1831 L на аукционе Höhn - 27 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2016
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1831 L на аукционе Höhn - 13 января 2016
ПродавецHöhn
Дата13 января 2016
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1831 L на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1831 L на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1831 L на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьUNC
Цена
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