flag
Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

3 пфеннига 1821 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1821 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIXРеверс монеты - 3 пфеннига 1821 года - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIX

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,58 - 5,27 гр
  • Диаметр23,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIX
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1821
  • ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1821 года. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 1177 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 280 EUR. Торги состоялись 12 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1821 на аукционе WAG - 12 июня 2022
ПродавецWAG
Дата12 июня 2022
СохранностьMS64 BN NGC
Цена
294 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1821 на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1821 на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Рейсс-ГрейцКаталог монет Генриха XIXМонеты Рейсс-Грейц 1821 годаВсе рейсские монетырейсские медные монетырейсские монеты номиналом 3 пфеннигаНумизматические аукционы