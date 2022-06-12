Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
3 пфеннига 1821 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,58 - 5,27 гр
- Диаметр23,2 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIX
- Номинал3 пфеннига
- Год1821
- ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1821 года. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 1177 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 280 EUR. Торги состоялись 12 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Где продать?
Для продажи 3 пфеннига 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы