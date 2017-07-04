Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
3 пфеннига 1819 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,58 - 5,27 гр
- Диаметр23,2 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIX
- Номинал3 пфеннига
- Год1819
- ПравительГенрих XIX (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1819 года. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 6652 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.
Сохранность
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