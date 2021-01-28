Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
3 пфеннига 1828 года (Рейсс-Грейц, Генрих XIX)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1828 года. Это медная монета периода Генриха XIX. Рекорд цены принадлежит лоту 3414 проданному на аукционе Katz Auction за 20 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.
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