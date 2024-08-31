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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Полталера Сигизмунда III Вазы - Польша

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Полталера 1599

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1599 R* 0 0
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Полталера 1587-1630

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1587-1632) II R* 0 01620 II VE R8 0 01622 II VE R8 0 01628 II R7, R4 0 321629 II R5 0 41630 II R4 0 6
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Полталера 1630-1632

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1630 II R4 0 01631 II R5 0 191632 II R7 0 2
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Полталера 1630

Торунь
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1630 HL R7 0 41630 II R6 0 2
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Полталера 1631-1632

Торунь
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1631 II R6 0 101632 II R7 0 4
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