Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Полталера Сигизмунда III Вазы - Польша
Полталера 1599
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1599 R* 0 0
Полталера 1587-1630
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажибез года (1587-1632) II R* 0 01620 II VE R8 0 01622 II VE R8 0 01628 II R7, R4 0 321629 II R5 0 41630 II R4 0 6
Полталера 1630-1632
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1630 II R4 0 01631 II R5 0 191632 II R7 0 2
Полталера 1630Торунь
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1630 HL R7 0 41630 II R6 0 2
Полталера 1631-1632Торунь
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1631 II R6 0 101632 II R7 0 4
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