Полталера 1632 года II "Тип 1630-1632". Надпись "SIGIS...PRV" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1632 года со знаком II. Надпись "SIGIS...PRV". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 260000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2011.

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