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Полталера 1632 года II "Тип 1630-1632". Надпись "SIGIS...PRV" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность:Надпись "SIGIS...PRV"

Аверс монеты - Полталера 1632 года II "Тип 1630-1632" Надпись "SIGIS...PRV" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III ВазаРеверс монеты - Полталера 1632 года II "Тип 1630-1632" Надпись "SIGIS...PRV" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес14,41 гр
  • Диаметр38 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаПольша
  • ПериодСигизмунд III Ваза
  • НоминалПолталера
  • Год1632
  • ПравительСигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный дворБыдгощ
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1632 года со знаком II. Надпись "SIGIS...PRV". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 67 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 260000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2011.

Сохранность
Польша Полталера 1632 II на аукционе Niemczyk - 15 мая 2011
Польша Полталера 1632 II на аукционе Niemczyk - 15 мая 2011
ПродавецNiemczyk
Дата15 мая 2011
СохранностьUNC
Цена
******
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