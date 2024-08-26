Полталера 1631 года II "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1631 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3100 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.

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