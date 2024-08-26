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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1631 года II "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полталера 1631 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полталера 1631 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,14 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полталера
  • Год 1631
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1631 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3100 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.

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Польша Полталера 1631 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Полталера 1631 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
7985 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Польша Полталера 1631 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Полталера 1631 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
9380 $
Цена в валюте аукциона 36500 PLN
Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1631 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Полталера 1631 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1631 II "Торунь" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
Польша Полталера 1631 II "Торунь" на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1631 II "Торунь" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Полталера 1631 II "Торунь" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена
Польша Полталера 1631 II "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Полталера 1631 II "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Полталера 1631 II "Торунь" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Полталера 1631 II "Торунь" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полталера 1631 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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