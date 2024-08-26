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Полталера 1631 года II "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,14 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полталера
- Год 1631
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1631 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3100 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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