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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1632 года II "Тип 1630-1632" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полталера 1632 года II "Тип 1630-1632" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полталера 1632 года II "Тип 1630-1632" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,41 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полталера
  • Год 1632
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1632 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 140000 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

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Польша Полталера 1632 II на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Полталера 1632 II на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
35980 $
Цена в валюте аукциона 140000 PLN
Польша Полталера 1632 II на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Полталера 1632 II на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полталера 1632 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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