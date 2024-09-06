Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1632 года II "Тип 1630-1632" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,41 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полталера
- Год 1632
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1632 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 140000 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Felix Schiessinger (1)
- Niemczyk (1)
Где продать?
Для продажи Полталера 1632 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск