Полталера 1632 года II "Тип 1630-1632" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1632 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 140000 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

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