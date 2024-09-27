Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1632 года II "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,14 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полталера
- Год 1632
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1632 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 48000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2016.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2800 USD
Где продать?
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