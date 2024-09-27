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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1632 года II "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полталера 1632 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полталера 1632 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,14 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полталера
  • Год 1632
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1632 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 48000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2016.

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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
11539 $
Цена в валюте аукциона 48000 PLN
Польша Полталера 1632 II "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Полталера 1632 II "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2800 USD
Польша Полталера 1632 II "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Полталера 1632 II "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Полталера 1632 II "Торунь" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Полталера 1632 II "Торунь" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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