Полталера 1630 года HL "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1630 года "Торунь" со знаком HL. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 81000 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.

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