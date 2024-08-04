Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1630 года HL "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полталера 1630 года HL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полталера 1630 года HL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,41 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полталера
  • Год 1630
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1630 года "Торунь" со знаком HL. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 81000 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Otto Helbing (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша Полталера 1630 HL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Полталера 1630 HL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
10623 $
Цена в валюте аукциона 42000 PLN
Польша Полталера 1630 HL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Полталера 1630 HL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
2336 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полталера 1630 HL "Торунь" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Полталера 1630 HL "Торунь" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полталера 1630 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1630 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Полталера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск