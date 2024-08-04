Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1630 года HL "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,41 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полталера
- Год 1630
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1630 года "Торунь" со знаком HL. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 81000 PLN. Торги состоялись 11 мая 2019.
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
10623 $
Цена в валюте аукциона 42000 PLN
Где продать?
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