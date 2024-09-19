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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1628 года II (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полталера 1628 года II - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полталера 1628 года II - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,41 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полталера
  • Год 1628
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1628 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 572 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 55000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

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Польша Полталера 1628 II на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Полталера 1628 II на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
13613 $
Цена в валюте аукциона 55000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
11223 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Польша Полталера 1628 II на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Полталера 1628 II на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1628 II на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Полталера 1628 II на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1628 II на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша Полталера 1628 II на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полталера 1628 II на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Полталера 1628 II на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1628 II на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1628 II на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полталера 1628 II на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1628 II на аукционе Heritage - August 3, 2017
Польша Полталера 1628 II на аукционе Heritage - August 3, 2017
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
Польша Полталера 1628 II на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1628 II на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1628 II на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Полталера 1628 II на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1628 II на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Польша Полталера 1628 II на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Полталера 1628 II на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1628 II на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Полталера 1628 II на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1628 II на аукционе Künker - October 11, 2012
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1628 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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