Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1628 года II (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1628 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 572 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 55000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
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