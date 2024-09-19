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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1629 года II (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полталера 1629 года II - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полталера 1629 года II - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,41 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полталера
  • Год 1629
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1629 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 883 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.

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Польша Полталера 1629 II на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
18078 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Польша Полталера 1629 II на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Польша Полталера 1629 II на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность MS61 NGC
Цена
24420 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Польша Полталера 1629 II на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Полталера 1629 II на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1629 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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