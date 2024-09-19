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Полталера 1629 года II (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1629 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 883 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность MS61 NGC
Цена
24420 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
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