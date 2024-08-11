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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1630 года II "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полталера 1630 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полталера 1630 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,41 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полталера
  • Год 1630
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1630 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 195000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полталера 1630 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Полталера 1630 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
44742 $
Цена в валюте аукциона 195000 PLN
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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