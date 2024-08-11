Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1630 года II "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1630 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 195000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
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