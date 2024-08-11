Полталера 1630 года II "Торунь" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1630 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 195000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

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