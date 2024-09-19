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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1631 года II "Тип 1630-1632" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полталера 1631 года II "Тип 1630-1632" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полталера 1631 года II "Тип 1630-1632" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,41 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полталера
  • Год 1631
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1631 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 46000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

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Польша Полталера 1631 II на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Полталера 1631 II на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
4205 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Польша Полталера 1631 II на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Полталера 1631 II на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
2351 $
Цена в валюте аукциона 10500 PLN
Польша Полталера 1631 II на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Полталера 1631 II на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1631 II на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1631 II на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша Полталера 1631 II на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1631 II на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Полталера 1631 II на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Полталера 1631 II на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Полталера 1631 II на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1631 II на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Полталера 1631 II на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1631 II на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Полталера 1631 II на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1631 II на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1631 II на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Полталера 1631 II на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1631 II на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Полталера 1631 II на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1631 II на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Полталера 1631 II на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1631 II на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Полталера 1631 II на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полталера 1631 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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