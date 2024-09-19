Полталера 1631 года II "Тип 1630-1632" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1631 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 46000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.

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