Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1631 года II "Тип 1630-1632" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,41 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полталера
- Год 1631
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1631 года со знаком II. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 46000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
4205 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
2351 $
Цена в валюте аукциона 10500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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