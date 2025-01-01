Münzkatalog von Georg V (1910-1936)

SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
Preise und Beschreibung der Münzen von Georg V
FotoBeschreibungMetallDurchschnittspreisUNCDurchschnittspreisPROOFVerkäufe
Gold$620-3417
RSA, George V
Sovereign 1927 SA
Gold$390-377
RSA, George V
Half Sovereign 1926 SA
Gold$23,000$3,5004105
RSA, George V
Sovereign 1923 SA
Gold$720-5242
RSA, George V
Sovereign 1925 SA
Gold$650-3301
RSA, George V
Sovereign 1931 SA
Gold$310-391
RSA, George V
Half Sovereign 1925 SA
Gold$7,700-162
RSA, George V
Sovereign 1924 SA
Gold$680-4229
RSA, George V
Sovereign 1929 SA
Gold$510-8169
RSA, George V
Sovereign 1930 SA
Gold$540-2188
RSA, George V
Sovereign 1926 SA
Gold$560-2159
RSA, George V
Sovereign 1932 SA
Gold$760$57,0003301
RSA, George V
Sovereign 1928 SA
Gold$890$1,900061
RSA, George V
Half Sovereign 1923 SA
Beliebte Abschnitte