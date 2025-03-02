flag
Sovereign 1923 SA (Südafrika, Georg V)

Avers Sovereign 1923 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg VRevers Sovereign 1923 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg V

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC64
  • Auflage PROOF655

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1923
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:23000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):3500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1923 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg V
Auktionspreise (101)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1923 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33364, welches bei Heritage Auctions für 52.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungPF66 CAMEO PCGS
Preis
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungPF65 CAMEO PCGS
Preis
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS66 PL PCGS
Preis
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion Heritage - 2. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum2. Mai 2025
ErhaltungPF64 NGC
Preis
3000 $
Preis in Auktionswährung 3000 USD
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungPROOF
Preis
1383 $
Preis in Auktionswährung 1100 GBP
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion Spink - 9. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum9. Januar 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion Spink - 9. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum9. Januar 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 4. September 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum4. September 2024
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
******
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion Heritage - 10. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Mai 2024
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
******
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Dezember 2023
ErhaltungPF65 CAMEO PCGS
Preis
******
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
******
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. März 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. März 2023
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion St James’s - 1. März 2023
VerkäuferSt James’s
Datum1. März 2023
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
******
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 28. September 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. September 2022
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Wo zu kaufen?
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungPF66 CAMEO PCGS
Zu versteigern
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS66 PL PCGS
Zu versteigern
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungPF65 CAMEO PCGS
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1923 SA auf der Auktion London Coins - 7. September 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum7. September 2025
ErhaltungPF64 PCGS
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
