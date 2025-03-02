SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
Sovereign 1923 SA (Südafrika, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC64
- Auflage PROOF655
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1923
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:23000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):3500 USD
Auktionspreise (101)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1923 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33364, welches bei Heritage Auctions für 52.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum4. September 2024
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Dezember 2023
ErhaltungPF65 CAMEO PCGS
Preis
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. März 2023
ErhaltungPF64 NGC
Preis
