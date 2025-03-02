Sovereign 1923 SA (Südafrika, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1923 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33364, welches bei Heritage Auctions für 52.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2025.

Erhaltung PROOF (86) UNC (10) AU (2) XF (1) VF (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS66 (4) MS65 (1) MS63 (2) MS61 (1) AU55 (2) PF66 (6) PF65 (14) PF64 (30) PF63 (10) PF62 (4) CAMEO (3) PL (1) Service NGC (38) PCGS (34) ANACS (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (9)

Coin Cabinet (7)

DNW (1)

Goldberg (4)

Heritage (36)

Leu (2)

London Coins (14)

Numis.be (1)

SINCONA (2)

Spink (5)

St James’s (3)

Stack's (2)

Stanley Gibbons Baldwin's (7)

UBS (7)

V. GADOURY (1)