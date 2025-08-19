Sovereign 1925 SA (Südafrika, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1925 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24310, welches bei Heritage Auctions für 4.025 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Mai 2009.

