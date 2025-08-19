flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

Sovereign 1925 SA (Südafrika, Georg V)

Avers Sovereign 1925 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg VRevers Sovereign 1925 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg V

Foto von: Soler y Llach S.L.

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC6,086,264

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1925
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:720 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1925 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg V
Auktionspreise (237)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1925 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24310, welches bei Heritage Auctions für 4.025 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Mai 2009.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
844 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
844 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage Eur - 19. Mai 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum19. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage Eur - 19. Mai 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum19. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 25. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 25. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. März 2025
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. März 2025
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. März 2025
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion AB Philea & Myntkompaniet - 8. März 2025
VerkäuferAB Philea & Myntkompaniet
Datum8. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Stack's - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Stack's - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Stack's - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Stack's - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Stack's - 29. August 2025
VerkäuferStack's
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Stack's - 6. September 2025
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Stack's - 6. September 2025
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Stack's - 6. September 2025
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Stack's - 6. September 2025
VerkäuferStack's
Datum6. September 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 15. September 2025
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 15. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 15. September 2025
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 15. September 2025
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 15. September 2025
Südafrika Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 15. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SüdafrikaMünzkatalog von Georg VMünzen aus von Südafrika 1925Alle Südafrikanische MünzenSüdafrikanische Gold MünzenSüdafrikanische Münzen SovereignNumismatische Auktionen