Sovereign 1925 SA (Südafrika, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC6,086,264
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1925
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1925 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24310, welches bei Heritage Auctions für 4.025 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Mai 2009.
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
844 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
844 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
