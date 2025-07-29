Sovereign 1926 SA (Südafrika, Georg V)

flag
Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC11,107,611

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1926
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1926 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99278, welches bei Heritage Auctions für 2.280 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
802 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2025
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2025
VerkäuferStack's
Datum16. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion AURORA - 15. Mai 2025
VerkäuferAURORA
Datum15. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
970 $
Preis in Auktionswährung 78000 RUB
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion Tennants Auctioneers - 7. Mai 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum7. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion Russiancoin - 20. Februar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum20. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion Russiancoin - 23. Januar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum23. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion Numismad Dr. Dominik Elkowicz - 29. Dezember 2024
VerkäuferNumismad Dr. Dominik Elkowicz
Datum29. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion Russiancoin - 26. Dezember 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion Russiancoin - 28. November 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum28. November 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion Soler y Llach - 8. November 2024
VerkäuferSoler y Llach
Datum8. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion Skanfil Auksjoner AS - 7. November 2024
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum7. November 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion Russiancoin - 31. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1926 SA auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
