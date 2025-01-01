flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

Münzen von Südafrika 1926

Goldmünzen

Sovereign 1926 SA
Durchschnittlicher Preis540 $
Verkauf
2188
1/2 Sovereign 1926 SA
Durchschnittlicher Preis390 $
Verkauf
377
