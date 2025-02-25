flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1/2 Sovereign 1926 SA (Südafrika, Georg V)

Avers 1/2 Sovereign 1926 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg VRevers 1/2 Sovereign 1926 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg V

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC808,540

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumGeorg V
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1926
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:390 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1926 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg V
Auktionspreise (74)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Sovereign 1926 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 174, welches bei Morton & Eden Ltd für 1.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juni 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
720 $
Preis in Auktionswährung 720 USD
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
1829 $
Preis in Auktionswährung 1450 GBP
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungAU50
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF40
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungAU50
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungAU50
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF40
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungAU50
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungAU50
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 5. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion Heritage - 5. Oktober 2023
VerkäuferHeritage
Datum5. Oktober 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion Stack's - 25. August 2023
VerkäuferStack's
Datum25. August 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 8. August 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum8. August 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Juli 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Juli 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion Stephen Album - 21. Mai 2023
VerkäuferStephen Album
Datum21. Mai 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS64 NGC
Zu versteigern
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Zu versteigern
Südafrika 1/2 Sovereign 1926 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungMS64 NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
