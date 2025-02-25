1/2 Sovereign 1926 SA (Südafrika, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Sovereign 1926 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 174, welches bei Morton & Eden Ltd für 1.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juni 2017.

