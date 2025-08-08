flag
Sovereign 1931 SA (Südafrika, Georg V)

Avers Sovereign 1931 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg VRevers Sovereign 1931 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg V

Foto von: Soler y Llach S.L.

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC8,511,792

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1931
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:650 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1931 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg V
Auktionspreise (298)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1931 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 192, welches bei The Coin Cabinet für 3.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. September 2020.

Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. August 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
874 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
835 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion AVA Auctions Ltd - 22. Juni 2025
VerkäuferAVA Auctions Ltd
Datum22. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion WAG - 15. Juni 2025
VerkäuferWAG
Datum15. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion Soler y Llach - 16. Mai 2025
VerkäuferSoler y Llach
Datum16. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion AURORA - 15. Mai 2025
VerkäuferAURORA
Datum15. Mai 2025
ErhaltungMS63 NRG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion WAG - 11. Mai 2025
VerkäuferWAG
Datum11. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion Numismática Leilões - 8. Mai 2025
VerkäuferNumismática Leilões
Datum8. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion Tauler & Fau - 24. April 2025
VerkäuferTauler & Fau
Datum24. April 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion AURORA - 27. Februar 2025
VerkäuferAURORA
Datum27. Februar 2025
ErhaltungMS63 NRG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion Rare Coins - 20. Dezember 2024
VerkäuferRare Coins
Datum20. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion Nihon - 15. Dezember 2024
VerkäuferNihon
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion Casa de Subastas de Madrid - 13. Dezember 2024
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 NGC
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion Stack's - 6. September 2025
VerkäuferStack's
Datum6. September 2025
ErhaltungMS65 NGC
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1931 SA auf der Auktion Stack's - 6. September 2025
VerkäuferStack's
Datum6. September 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Zu versteigern
