Sovereign 1931 SA (Südafrika, Georg V)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1931 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 192, welches bei The Coin Cabinet für 3.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. September 2020.

Erhaltung UNC (199) AU (32) XF (48) VF (7) Keine Note (12) Erhaltung (slab) MS66 (2) MS65 (37) MS64 (64) MS63 (48) MS62 (15) MS61 (1) AU58 (4) AU55 (1) DETAILS (2) Service NGC (118) PCGS (50) ANACS (2) NRG (2) ННР (1)

