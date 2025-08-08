SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
Sovereign 1931 SA (Südafrika, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC8,511,792
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1931
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:650 USD
Auktionspreise (298)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1931 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 192, welches bei The Coin Cabinet für 3.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. September 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
874 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
835 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
VerkäuferAVA Auctions Ltd
Datum22. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferCasa de Subastas de Madrid
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
