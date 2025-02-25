SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
Sovereign 1930 SA (Südafrika, Georg V)
Foto von: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC10,027,756
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1930
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:510 USD
Auktionspreise (161)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1930 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99283, welches bei Heritage Auctions für 2.220 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
662 $
Preis in Auktionswährung 525 GBP
VerkäuferRussiancoin
Datum20. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
709 $
Preis in Auktionswährung 65000 RUB
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
