Sovereign 1930 SA (Südafrika, Georg V)

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC10,027,756

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1930
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:510 USD
Auktionspreise (161)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1930 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99283, welches bei Heritage Auctions für 2.220 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
662 $
Preis in Auktionswährung 525 GBP
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Russiancoin - 20. Februar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum20. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
709 $
Preis in Auktionswährung 65000 RUB
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Stephen Album - 26. Januar 2025
VerkäuferStephen Album
Datum26. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Russiancoin - 23. Januar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum23. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion CNG - 23. Januar 2025
VerkäuferCNG
Datum23. Januar 2025
ErhaltungAU
Preis
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Russiancoin - 26. Dezember 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Russiancoin - 28. November 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum28. November 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Heritage Eur - 11. November 2024
VerkäuferHeritage Eur
Datum11. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Heritage Eur - 11. November 2024
VerkäuferHeritage Eur
Datum11. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Russiancoin - 31. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Heritage - 16. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. September 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Russiancoin - 5. September 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum5. September 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Wo zu kaufen?
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungMS65 NGC
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Heritage - 15. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungUNC
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Heritage - 15. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2025
ErhaltungMS63 NGC
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1930 SA auf der Auktion HIRSCH - 26. September 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum26. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
