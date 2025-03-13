flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1/2 Sovereign 1923 SA (Südafrika, Georg V)

Avers 1/2 Sovereign 1923 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg VRevers 1/2 Sovereign 1923 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg V

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage PROOF655

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumGeorg V
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1923
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:890 USD
Durchschnittspreis (PROOF):1900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1923 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg V
Auktionspreise (61)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Sovereign 1923 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22925, welches bei Heritage Auctions für 48.875 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Januar 2010.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungPF58 NGC
Preis
1289 $
Preis in Auktionswährung 950 GBP
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion Heritage - 2. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum2. Mai 2025
ErhaltungPF65 NGC
Preis
2600 $
Preis in Auktionswährung 2600 USD
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungPF58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 28. September 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. September 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2022
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2022
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 21. April 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. April 2022
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion DNW - 9. März 2022
VerkäuferDNW
Datum9. März 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion Heritage - 19. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum19. Januar 2022
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungPF67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion Schulman - 17. Juni 2021
VerkäuferSchulman
Datum17. Juni 2021
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion London Coins - 6. September 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum6. September 2020
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion Heritage - 7. August 2020
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion Heritage - 7. August 2020
VerkäuferHeritage
Datum7. August 2020
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion Heritage - 27. April 2020
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion Heritage - 27. April 2020
VerkäuferHeritage
Datum27. April 2020
ErhaltungPF63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion Heritage - 27. April 2020
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion Heritage - 27. April 2020
VerkäuferHeritage
Datum27. April 2020
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1923 SA auf der Auktion London Coins - 1. März 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum1. März 2020
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SüdafrikaMünzkatalog von Georg VMünzen aus von Südafrika 1923Alle Südafrikanische MünzenSüdafrikanische Gold MünzenSüdafrikanische Münzen 1/2 SovereignNumismatische Auktionen