SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1/2 Sovereign 1923 SA (Südafrika, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage PROOF655
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumGeorg V
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1923
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:890 USD
Durchschnittspreis (PROOF):1900 USD
Auktionspreise (61)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Sovereign 1923 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22925, welches bei Heritage Auctions für 48.875 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Januar 2010.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. September 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungPF64 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferLondon Coins
Datum6. September 2020
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123
Beliebte Abschnitte