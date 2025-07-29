flag
Sovereign 1932 SA (Südafrika, Georg V)

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC1,066,680

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1932
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1932 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99258, welches bei Heritage Auctions für 2.640 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Juli 2020.

Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
835 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion Sovereign Rarities - 11. Juni 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
621 $
Preis in Auktionswährung 460 GBP
Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea - 8. Dezember 2024
VerkäuferCasa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion Münzenonline - 22. November 2024
VerkäuferMünzenonline
Datum22. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion Heritage Eur - 11. November 2024
VerkäuferHeritage Eur
Datum11. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion Heritage - 8. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. August 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 1. August 2024
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum1. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 26. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. Juni 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 7. Mai 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum7. Mai 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1932 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 16. April 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. April 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 NGC
Zu versteigern
VerkäuferStack's
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Zu versteigern
