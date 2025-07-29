Sovereign 1932 SA (Südafrika, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1932 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99258, welches bei Heritage Auctions für 2.640 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Juli 2020.

Erhaltung UNC (114) AU (11) XF (29) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS65 (22) MS64 (43) MS63 (18) MS62 (15) AU58 (1) Service NGC (73) PCGS (26)

