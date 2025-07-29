SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
Sovereign 1932 SA (Südafrika, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC1,066,680
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1932
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1932 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99258, welches bei Heritage Auctions für 2.640 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Juli 2020.
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
835 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
621 $
Preis in Auktionswährung 460 GBP
VerkäuferCasa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum1. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
