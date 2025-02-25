flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1/2 Sovereign 1925 SA (Südafrika, Georg V)

Avers 1/2 Sovereign 1925 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg VRevers 1/2 Sovereign 1925 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg V

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC946,615

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumGeorg V
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1925
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:310 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1925 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg V
Auktionspreise (88)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Sovereign 1925 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 173, welches bei Morton & Eden Ltd für 2.100 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juni 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Stack's - 27. Februar 2025
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Stack's - 27. Februar 2025
VerkäuferStack's
Datum27. Februar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
280 $
Preis in Auktionswährung 280 USD
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
1262 $
Preis in Auktionswährung 1000 GBP
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF40
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF40
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF40
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF40
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF40
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF40
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Soler y Llach - 8. November 2024
VerkäuferSoler y Llach
Datum8. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Cayón - 17. Juli 2024
VerkäuferCayón
Datum17. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Numismática Leilões - 19. Juni 2024
VerkäuferNumismática Leilões
Datum19. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Numismática Leilões - 19. Juni 2024
VerkäuferNumismática Leilões
Datum19. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 7. Mai 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum7. Mai 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Skanfil Auksjoner AS - 26. April 2024
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum26. April 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Numismatica Italia - 16. Februar 2024
VerkäuferNumismatica Italia
Datum16. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 NGC
Zu versteigern
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Zu versteigern
Südafrika 1/2 Sovereign 1925 SA auf der Auktion Teutoburger - 13. September 2025
VerkäuferTeutoburger
Datum13. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SüdafrikaMünzkatalog von Georg VMünzen aus von Südafrika 1925Alle Südafrikanische MünzenSüdafrikanische Gold MünzenSüdafrikanische Münzen 1/2 SovereignNumismatische Auktionen