SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1/2 Sovereign 1925 SA (Südafrika, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC946,615
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumGeorg V
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1925
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:310 USD
Auktionspreise (88)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Sovereign 1925 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 173, welches bei Morton & Eden Ltd für 2.100 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Juni 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
1262 $
Preis in Auktionswährung 1000 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumismática Leilões
Datum19. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumismática Leilões
Datum19. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum26. April 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...5
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte