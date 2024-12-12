SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
Sovereign 1924 SA (Südafrika, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC3,184
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1924
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7700 USD
Auktionspreise (61)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1924 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1597, welches bei Stack's Bowers für 48.750 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. August 2014.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
6715 $
Preis in Auktionswährung 5000 GBP
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
33600 $
Preis in Auktionswährung 33600 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. Februar 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Wo zu kaufen?
