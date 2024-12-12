flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

Sovereign 1924 SA (Südafrika, Georg V)

Avers Sovereign 1924 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg VRevers Sovereign 1924 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg V

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC3,184

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1924
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1924 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg V
Auktionspreise (61)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1924 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1597, welches bei Stack's Bowers für 48.750 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. August 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
6715 $
Preis in Auktionswährung 5000 GBP
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
33600 $
Preis in Auktionswährung 33600 USD
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion Aurora Numismatica - 9. Oktober 2024
VerkäuferAurora Numismatica
Datum9. Oktober 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion Heritage - 10. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Mai 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion St James’s - 27. März 2024
VerkäuferSt James’s
Datum27. März 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion Sovereign Rarities - 21. Februar 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. Februar 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 28. Mai 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. Mai 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion Heritage - 5. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum5. Januar 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion St James’s - 22. September 2022
VerkäuferSt James’s
Datum22. September 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion Heritage - 28. August 2022
VerkäuferHeritage
Datum28. August 2022
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion Goldberg - 30. Juni 2022
VerkäuferGoldberg
Datum30. Juni 2022
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion Chaponnière - 21. Mai 2022
VerkäuferChaponnière
Datum21. Mai 2022
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion Heritage - 19. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum19. Januar 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1924 SA auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
