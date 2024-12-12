Sovereign 1924 SA (Südafrika, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1924 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1597, welches bei Stack's Bowers für 48.750 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. August 2014.

