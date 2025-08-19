SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
Sovereign 1927 SA (Südafrika, Georg V)
Foto von: Noble Numismatics Pty Ltd
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC16,379,704
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1927
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:620 USD
Auktionspreise (414)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1927 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25087, welches bei Heritage Auctions für 6.463 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Januar 2014.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
777 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
