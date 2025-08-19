flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

Sovereign 1927 SA (Südafrika, Georg V)

Avers Sovereign 1927 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg VRevers Sovereign 1927 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg V

Foto von: Noble Numismatics Pty Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC16,379,704

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1927
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:620 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1927 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg V
Auktionspreise (414)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1927 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25087, welches bei Heritage Auctions für 6.463 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Januar 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
777 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Heritage - 14. August 2025
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Heritage - 14. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum14. August 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
840 $
Preis in Auktionswährung 840 USD
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Heritage Eur - 19. Mai 2025
VerkäuferHeritage Eur
Datum19. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Tauler & Fau - 24. April 2025
VerkäuferTauler & Fau
Datum24. April 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. März 2025
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 4. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum4. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion HIRSCH - 13. Februar 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum13. Februar 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Cayón - 6. Februar 2025
VerkäuferCayón
Datum6. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Roxbury’s - 31. Januar 2025
VerkäuferRoxbury’s
Datum31. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Skanfil Auksjoner AS - 18. Januar 2025
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum18. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS66 NGC
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Stack's - 6. September 2025
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Stack's - 6. September 2025
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Stack's - 6. September 2025
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Stack's - 6. September 2025
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Stack's - 6. September 2025
VerkäuferStack's
Datum6. September 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1927 SA auf der Auktion Teutoburger - 13. September 2025
VerkäuferTeutoburger
Datum13. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SüdafrikaMünzkatalog von Georg VMünzen aus von Südafrika 1927Alle Südafrikanische MünzenSüdafrikanische Gold MünzenSüdafrikanische Münzen SovereignNumismatische Auktionen