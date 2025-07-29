SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
Sovereign 1929 SA (Südafrika, Georg V)
Foto von: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC12,024,107
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1929
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:680 USD
Auktionspreise (225)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1929 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 927, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 44.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
1142 $
Preis in Auktionswährung 850 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...11
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte