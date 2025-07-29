Sovereign 1929 SA (Südafrika, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1929 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 927, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 44.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung UNC (158) AU (9) XF (29) VF (24) Keine Note (5) Erhaltung (slab) MS65 (20) MS64 (93) MS63 (23) MS62 (6) MS61 (5) MS60 (1) AU58 (3) AU55 (1) SP64 (1) DETAILS (1) Service NGC (140) PCGS (16)

