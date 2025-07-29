flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

Sovereign 1929 SA (Südafrika, Georg V)

Avers Sovereign 1929 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg VRevers Sovereign 1929 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg V

Foto von: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC12,024,107

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1929
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:680 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1929 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg V
Auktionspreise (225)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1929 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 927, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 44.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungSP64 NGC
Preis
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
1142 $
Preis in Auktionswährung 850 GBP
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Tauler & Fau - 24. April 2025
VerkäuferTauler & Fau
Datum24. April 2025
ErhaltungXF
Preis
680 $
Preis in Auktionswährung 600 EUR
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Rare Coins - 20. Dezember 2024
VerkäuferRare Coins
Datum20. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 14. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum14. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 14. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum14. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 7. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum7. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 7. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum7. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 24. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 24. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 17. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 17. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 15. Oktober 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 10. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Oktober 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungSP64 NGC
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 15. September 2025
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 15. September 2025
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 15. September 2025
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Heritage - 15. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2025
ErhaltungMS64 NGC
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1929 SA auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16. September 2025
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum16. September 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SüdafrikaMünzkatalog von Georg VMünzen aus von Südafrika 1929Alle Südafrikanische MünzenSüdafrikanische Gold MünzenSüdafrikanische Münzen SovereignNumismatische Auktionen