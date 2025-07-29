Sovereign 1928 SA (Südafrika, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1928 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25093, welches bei Heritage Auctions für 184.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2012.

