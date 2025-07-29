SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
Sovereign 1928 SA (Südafrika, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC18,235,057
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1928
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:760 USD
Durchschnittspreis (PROOF):57000 USD
Auktionspreise (298)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1928 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25093, welches bei Heritage Auctions für 184.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMowbray Collectables
Datum24. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
1250 NZD
Preis in Auktionswährung 1250 NZD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
2350 $
Preis in Auktionswährung 1750 GBP
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
VerkäuferAuction World
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
