flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

Sovereign 1928 SA (Südafrika, Georg V)

Avers Sovereign 1928 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg VRevers Sovereign 1928 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg V

Foto von: Soler y Llach S.L.

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC18,235,057

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1928
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:760 USD
Durchschnittspreis (PROOF):57000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1928 SA - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg V
Auktionspreise (298)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze Sovereign 1928 mit Markierung SA. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25093, welches bei Heritage Auctions für 184.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungPF64 BN NGC
Preis
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Mowbray Collectables - 24. Juni 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum24. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
1250 NZD
Preis in Auktionswährung 1250 NZD
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
2350 $
Preis in Auktionswährung 1750 GBP
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Tauler & Fau - 24. April 2025
VerkäuferTauler & Fau
Datum24. April 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 25. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. Dezember 2024
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Auction World - 20. Oktober 2024
VerkäuferAuction World
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Tennants Auctioneers - 9. Oktober 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion CoinsNB - 5. Oktober 2024
VerkäuferCoinsNB
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Coin Cabinet - 20. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungPF64 BN NGC
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS66 NGC
Zu versteigern
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Stack's - 6. September 2025
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Stack's - 6. September 2025
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Stack's - 6. September 2025
Südafrika Sovereign 1928 SA auf der Auktion Stack's - 6. September 2025
VerkäuferStack's
Datum6. September 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SüdafrikaMünzkatalog von Georg VMünzen aus von Südafrika 1928Alle Südafrikanische MünzenSüdafrikanische Gold MünzenSüdafrikanische Münzen SovereignNumismatische Auktionen