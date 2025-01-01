RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
Kupfer Nickel Gedenkmünzen 5 Rubel Sowjetunion - Rußland
5 Rubel 198770 Jahre Oktoberrevolution
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1987099
5 Rubel 1988Denkmal für Peter I
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1988198
5 Rubel 1988Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1988158
5 Rubel 1988Sophienkathedrale
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1988136
5 Rubel 1989Basilius-Kathedrale
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1989184
5 Rubel 1989Registan
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1989136
5 Rubel 1989Verkündigungskathedrale
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1989153
5 Rubel 1990Großer Palast
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1990154
5 Rubel 1990Mariä-Entschlafens-Kathedrale
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1990130
5 Rubel 1990Matenadaran
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1990185
5 Rubel 1991Erzengel-Kathedrale
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1991133
5 Rubel 1991Gebäude der Staatsbank
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1991158
5 Rubel 1991David von Sassun
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1991075
