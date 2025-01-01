flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Kupfer Nickel Gedenkmünzen 5 Rubel Sowjetunion - Rußland

type-coin
type-coin

5 Rubel 1987

70 Jahre Oktoberrevolution
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1987099
type-coin
type-coin

5 Rubel 1988

Denkmal für Peter I
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1988198
type-coin
type-coin

5 Rubel 1988

Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1988158
type-coin
type-coin

5 Rubel 1988

Sophienkathedrale
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1988136
type-coin
type-coin

5 Rubel 1989

Basilius-Kathedrale
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1989184
type-coin
type-coin

5 Rubel 1989

Registan
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1989136
type-coin
type-coin

5 Rubel 1989

Verkündigungskathedrale
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1989153
type-coin
type-coin

5 Rubel 1990

Großer Palast
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1990154
type-coin
type-coin

5 Rubel 1990

Mariä-Entschlafens-Kathedrale
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1990130
type-coin
type-coin

5 Rubel 1990

Matenadaran
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1990185
type-coin
type-coin

5 Rubel 1991

Erzengel-Kathedrale
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1991133
type-coin
type-coin

5 Rubel 1991

Gebäude der Staatsbank
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1991158
type-coin
type-coin

5 Rubel 1991

David von Sassun
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1991075
