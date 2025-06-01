5 Rubel 1990 "Großer Palast" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1990 "Großer Palast". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 631, welches bei Empire für 4.200 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2015.

