5 Rubel 1990 "Großer Palast" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht19,8 g
- Durchmesser35 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1990
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4 USD
Durchschnittspreis (PROOF):35 USD
Auktionspreise (53)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1990 "Großer Palast". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 631, welches bei Empire für 4.200 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2015.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
25 $
Preis in Auktionswährung 24 EUR
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferKaramitsos
Datum11. September 2022
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum19. September 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Wo zu kaufen?
