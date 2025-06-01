flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1990 "Großer Palast" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1990 "Großer Palast" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1990 "Großer Palast" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht19,8 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1990
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4 USD
Durchschnittspreis (PROOF):35 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1990 "Großer Palast" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (53)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1990 "Großer Palast". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 631, welches bei Empire für 4.200 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion Coins NB - 14. Juni 2025
VerkäuferCoins NB
Datum14. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
5 $
Preis in Auktionswährung 4 EUR
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion Zöttl - 31. Mai 2025
VerkäuferZöttl
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion Zöttl - 31. Mai 2025
VerkäuferZöttl
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
25 $
Preis in Auktionswährung 24 EUR
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion Russiancoin - 14. November 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum14. November 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion Russiancoin - 28. September 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum28. September 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion Russiancoin - 25. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum25. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion BAC - 29. März 2023
VerkäuferBAC
Datum29. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion BAC - 5. Oktober 2022
VerkäuferBAC
Datum5. Oktober 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion Karamitsos - 11. September 2022
VerkäuferKaramitsos
Datum11. September 2022
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion Russiancoin - 12. Mai 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum12. Mai 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion BAC - 11. Mai 2022
VerkäuferBAC
Datum11. Mai 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion Russiancoin - 28. April 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum28. April 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion Russiancoin - 24. Februar 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. Februar 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion Russiancoin - 10. Februar 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum10. Februar 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion BAC - 15. Dezember 2021
VerkäuferBAC
Datum15. Dezember 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion Numisbalt - 19. September 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum19. September 2021
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion BAC - 16. Juni 2021
VerkäuferBAC
Datum16. Juni 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Wo zu kaufen?
Rußland 5 Rubel 1990 "Großer Palast" auf der Auktion AURORA - 25. September 2025
VerkäuferAURORA
Datum25. September 2025
ErhaltungPROOF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1990Alle Russische MünzenRussische Kupfernickel MünzenRussische Münzen 5 RubelNumismatische Auktionen