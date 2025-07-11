RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht19,8 g
- Durchmesser35 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1988
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2946, welches bei Katz Auction für 50 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2021.
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
27 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferRussiancoin
Datum4. August 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum12. Juni 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
