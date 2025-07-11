flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht19,8 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1988
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3 USD
Durchschnittspreis (PROOF):35 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (57)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2946, welches bei Katz Auction für 50 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion Numismatica Italia - 11. Juli 2025
VerkäuferNumismatica Italia
Datum11. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
4 $
Preis in Auktionswährung 3 EUR
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
27 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion Russiancoin - 7. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum7. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion Russiancoin - 22. Februar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion Russiancoin - 11. Januar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Januar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion Russiancoin - 30. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum30. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion Russiancoin - 16. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum16. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion Russiancoin - 2. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum2. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion Numisbalt - 11. Dezember 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion Russiancoin - 24. November 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. November 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion Russiancoin - 4. August 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum4. August 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion Russiancoin - 4. August 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum4. August 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion Numisbalt - 12. Juni 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum12. Juni 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion Numisbalt - 12. Juni 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum12. Juni 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion Russiancoin - 14. April 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum14. April 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion Numisbalt - 9. April 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion Numisbalt - 9. April 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungMS69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Wo zu kaufen?
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" auf der Auktion AURORA - 25. September 2025
VerkäuferAURORA
Datum25. September 2025
ErhaltungPROOF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
