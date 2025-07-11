5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1988 "Denkmal - Tausendjahrfeier Russlands". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2946, welches bei Katz Auction für 50 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2021.

