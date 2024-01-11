RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1989 "Registan" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht19,8 g
- Durchmesser35 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1989
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionspreise (35)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1989 "Registan". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1360, welches bei Jean ELSEN & ses Fils s.a. für 600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Juli 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 34 EUR
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
36 $
Preis in Auktionswährung 34 EUR
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Februar 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKaramitsos
Datum13. Juni 2021
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juli 2020
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte