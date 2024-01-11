5 Rubel 1989 "Registan" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1989 "Registan". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1360, welches bei Jean ELSEN & ses Fils s.a. für 600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Juli 2017.

