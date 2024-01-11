flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1989 "Registan" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1989 "Registan" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1989 "Registan" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht19,8 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1989
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1989 "Registan" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1989 "Registan". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1360, welches bei Jean ELSEN & ses Fils s.a. für 600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Juli 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion Numisbalt - 9. März 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. März 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion Numisbalt - 9. Februar 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 34 EUR
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
36 $
Preis in Auktionswährung 34 EUR
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion Russiancoin - 11. Januar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Januar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion Numisbalt - 1. Oktober 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum1. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion Numisbalt - 12. Juni 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum12. Juni 2022
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion Russiancoin - 28. April 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum28. April 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion Numisbalt - 9. April 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion Numisbalt - 9. April 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion Karamitsos - 20. März 2022
VerkäuferKaramitsos
Datum20. März 2022
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion Numisbalt - 13. Februar 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Februar 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion Russiancoin - 10. Februar 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum10. Februar 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion Numisbalt - 19. September 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum19. September 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion Numisbalt - 3. Juli 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum3. Juli 2021
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion Karamitsos - 13. Juni 2021
VerkäuferKaramitsos
Datum13. Juni 2021
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion Russiancoin - 13. Mai 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum13. Mai 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion Numisbalt - 9. Mai 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Mai 2021
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion Russiancoin - 29. Oktober 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion Numisbalt - 24. Oktober 2020
VerkäuferNumisbalt
Datum24. Oktober 2020
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juli 2020
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juli 2020
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion Russiancoin - 28. Mai 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum28. Mai 2020
ErhaltungPROOF
Preis
Wo zu kaufen?
Rußland 5 Rubel 1989 "Registan" auf der Auktion AURORA - 25. September 2025
VerkäuferAURORA
Datum25. September 2025
ErhaltungPROOF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
