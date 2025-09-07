RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht19,8 g
- Durchmesser35 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1990
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:10 USD
Durchschnittspreis (PROOF):35 USD
Auktionspreise (29)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 98255, welches bei Heritage Auctions für 930 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Juli 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisbalt
Datum7. September 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
47 $
Preis in Auktionswährung 40 EUR
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferKatz
Datum21. November 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juni 2024
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferKatz
Datum25. September 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferKatz
Datum20. März 2022
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
