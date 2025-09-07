flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht19,8 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1990
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:10 USD
Durchschnittspreis (PROOF):35 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (29)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 98255, welches bei Heritage Auctions für 930 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Juli 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 7. September 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. September 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
47 $
Preis in Auktionswährung 40 EUR
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Coins NB - 14. Juni 2025
VerkäuferCoins NB
Datum14. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
12 $
Preis in Auktionswährung 10 EUR
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 9. Februar 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Katz - 21. November 2024
VerkäuferKatz
Datum21. November 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juni 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juni 2024
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Katz - 31. März 2024
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 11. Dezember 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Katz - 25. September 2022
VerkäuferKatz
Datum25. September 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Katz - 8. Juni 2022
VerkäuferKatz
Datum8. Juni 2022
ErhaltungPF67 RNGA
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 9. April 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 9. April 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Katz - 20. März 2022
VerkäuferKatz
Datum20. März 2022
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 13. Februar 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Februar 2022
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Rußland 5 Rubel 1990 "Mariä-Entschlafens-Kathedrale" auf der Auktion AURORA - 25. September 2025
VerkäuferAURORA
Datum25. September 2025
ErhaltungPROOF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1990Alle Russische MünzenRussische Kupfernickel MünzenRussische Münzen 5 RubelNumismatische Auktionen