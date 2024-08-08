5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 801, welches bei BAC Numismatics für 70 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. August 2024.

