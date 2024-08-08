flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht19,8 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1988
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (35)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 801, welches bei BAC Numismatics für 70 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 28 EUR
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion Coins NB - 23. November 2024
VerkäuferCoins NB
Datum23. November 2024
ErhaltungPROOF
Preis
5 $
Preis in Auktionswährung 5 EUR
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion BAC - 27. August 2024
VerkäuferBAC
Datum27. August 2024
ErhaltungPF67 CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion BAC - 20. Februar 2024
VerkäuferBAC
Datum20. Februar 2024
ErhaltungPF67 CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion BAC - 18. Oktober 2023
VerkäuferBAC
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungPF67 CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion BAC - 26. April 2023
VerkäuferBAC
Datum26. April 2023
ErhaltungPF67 CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion BAC - 9. November 2022
VerkäuferBAC
Datum9. November 2022
ErhaltungPF67 CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion BAC - 5. Oktober 2022
VerkäuferBAC
Datum5. Oktober 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion BAC - 8. Juni 2022
VerkäuferBAC
Datum8. Juni 2022
ErhaltungPF67 CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion BAC - 11. Mai 2022
VerkäuferBAC
Datum11. Mai 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion BAC - 26. Januar 2022
VerkäuferBAC
Datum26. Januar 2022
ErhaltungPF67 CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion BAC - 15. Dezember 2021
VerkäuferBAC
Datum15. Dezember 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion BAC - 21. Juli 2021
VerkäuferBAC
Datum21. Juli 2021
ErhaltungPF67 CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion BAC - 16. Juni 2021
VerkäuferBAC
Datum16. Juni 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 13. Mai 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum13. Mai 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion BAC - 10. Februar 2021
VerkäuferBAC
Datum10. Februar 2021
ErhaltungPF67 CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion BAC - 16. Dezember 2020
VerkäuferBAC
Datum16. Dezember 2020
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 29. Oktober 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Sophienkathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 24. Oktober 2020
VerkäuferNumisbalt
Datum24. Oktober 2020
ErhaltungMS69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
