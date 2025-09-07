RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht19,8 g
- Durchmesser35 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1989
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionspreise (52)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 335, welches bei COINSTORE für 52 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferNumismática Leilões
Datum24. Januar 2023
ErhaltungXF
Preis
