5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 335, welches bei COINSTORE für 52 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2024.

Erhaltung PROOF (35) UNC (16) XF (1) Erhaltung (slab) MS67 (1) MS66 (5) MS65 (8) PF69 (1) PF68 (1) ULTRA CAMEO (2) Service PCGS (14) NGC (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

COINSTORE (1)

Istra Numizmatika (1)

Katz (5)

Nomisma (1)

Numisbalt (15)

Numismática Leilões (1)

Russiancoin (26)

Silicua Coins (1)

Zöttl (1)