flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht19,8 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1989
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (52)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 335, welches bei COINSTORE für 52 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 7. September 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. September 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Zöttl - 31. Mai 2025
VerkäuferZöttl
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
32 $
Preis in Auktionswährung 28 EUR
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 9. Februar 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 15. Dezember 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 6. Oktober 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juni 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juni 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 11. Januar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Januar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 5. November 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum5. November 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 1. Oktober 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum1. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 2. Juli 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. Juli 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Nomisma - 24. Januar 2023
VerkäuferNomisma
Datum24. Januar 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Numismática Leilões - 24. Januar 2023
VerkäuferNumismática Leilões
Datum24. Januar 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 12. Juni 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum12. Juni 2022
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 12. Mai 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum12. Mai 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 24. Februar 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. Februar 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 13. Februar 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Februar 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 19. September 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum19. September 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Wo zu kaufen?
Rußland 5 Rubel 1989 "Verkündigungskathedrale" auf der Auktion AURORA - 25. September 2025
VerkäuferAURORA
Datum25. September 2025
ErhaltungPROOF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1989Alle Russische MünzenRussische Kupfernickel MünzenRussische Münzen 5 RubelNumismatische Auktionen