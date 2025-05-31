RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht19,8 g
- Durchmesser35 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1989
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):6 USD
Auktionspreise (83)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2667, welches bei Katz Auction für 30 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Juli 2021.
