5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht19,8 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1989
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):6 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (83)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2667, welches bei Katz Auction für 30 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Juli 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
23 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Zöttl - 31. Mai 2025
VerkäuferZöttl
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Zöttl - 31. Mai 2025
VerkäuferZöttl
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 26. Dezember 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 15. Dezember 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
25 $
Preis in Auktionswährung 24 EUR
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 15. Dezember 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juni 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juni 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juni 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juni 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 7. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum7. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 5. November 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum5. November 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 5. November 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum5. November 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 2. Juli 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. Juli 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 30. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum30. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 2. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum2. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 26. Januar 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Januar 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 24. November 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. November 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 24. November 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. November 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Beliebte Abschnitte
