5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale" (Rußland, Sowjetunion)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1989 "Basilius-Kathedrale". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2667, welches bei Katz Auction für 30 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Juli 2021.

