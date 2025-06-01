flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht19,8 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1991
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:8 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (57)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3214, welches bei Numisbalt für 56 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion Coins NB - 14. Juni 2025
VerkäuferCoins NB
Datum14. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
2 $
Preis in Auktionswährung 2 EUR
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion Zöttl - 31. Mai 2025
VerkäuferZöttl
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
28 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion Katz - 28. Juni 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion Russiancoin - 22. Februar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion Katz - 11. Februar 2024
VerkäuferKatz
Datum11. Februar 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion Numisbalt - 5. November 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum5. November 2023
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion Katz - 24. September 2023
VerkäuferKatz
Datum24. September 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion Rio de la Plata - 16. Juni 2023
VerkäuferRio de la Plata
Datum16. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion Coinhouse - 13. Mai 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum13. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion Russiancoin - 16. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum16. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion Russiancoin - 24. November 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. November 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Wo zu kaufen?
Rußland 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" auf der Auktion AURORA - 25. September 2025
VerkäuferAURORA
Datum25. September 2025
ErhaltungPROOF
Zu versteigern
