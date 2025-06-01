5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3214, welches bei Numisbalt für 56 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.

