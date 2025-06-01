RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht19,8 g
- Durchmesser35 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1991
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:8 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionspreise (57)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1991 "Gebäude der Staatsbank". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3214, welches bei Numisbalt für 56 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
28 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum5. November 2023
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
