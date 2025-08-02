flag
5 Rubel 1990 "Matenadaran" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1990 "Matenadaran" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1990 "Matenadaran" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht19,8 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1990
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:10 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1990 "Matenadaran" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (84)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1990 "Matenadaran". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1812, welches bei Numisbalt für 36 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2020.

Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion Zöttl - 2. August 2025
VerkäuferZöttl
Datum2. August 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion Zöttl - 31. Mai 2025
VerkäuferZöttl
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion Zöttl - 31. Mai 2025
VerkäuferZöttl
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
25 $
Preis in Auktionswährung 22 EUR
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
24 $
Preis in Auktionswährung 22 EUR
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion Klondike Auction - 21. November 2024
VerkäuferKlondike Auction
Datum21. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion Klondike Auction - 21. November 2024
VerkäuferKlondike Auction
Datum21. November 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion Numisbalt - 6. Oktober 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion Numisbalt - 10. März 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum10. März 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion Russiancoin - 7. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum7. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion Russiancoin - 22. Februar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion Numisbalt - 2. Juli 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. Juli 2023
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion Russiancoin - 30. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum30. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion BAC - 29. März 2023
VerkäuferBAC
Datum29. März 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion Russiancoin - 16. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum16. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion Russiancoin - 2. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum2. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion Numisbalt - 11. Dezember 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungMS69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1990 "Matenadaran" auf der Auktion AURORA - 25. September 2025
VerkäuferAURORA
Datum25. September 2025
ErhaltungPROOF
Zu versteigern
