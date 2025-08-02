RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1990 "Matenadaran" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht19,8 g
- Durchmesser35 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1990
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:10 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionspreise (84)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1990 "Matenadaran". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1812, welches bei Numisbalt für 36 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
25 $
Preis in Auktionswährung 22 EUR
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
24 $
Preis in Auktionswährung 22 EUR
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferKlondike Auction
Datum21. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
VerkäuferKlondike Auction
Datum21. November 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum2. Juli 2023
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Wo zu kaufen?
